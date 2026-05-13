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La Dernière Sorcière

C. J. Cooke

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Sera-t-elle brûlée sur le bûcher... ou consumée par la magie ? En 1485, dans la cité autrichienne d'Innsbruck, Helena, jeune épouse d'un riche bourgeois, se destine à une vie confortable. Mais lorsque leur valet est retrouvé mort, on accuse Helena de l'avoir tué. Pire encore : on la soupçonne de sorcellerie. Livrée à l'effroyable inquisiteur Heinrich Kramer, elle est enfermée avec six autres femmes promises au bûcher. Dans l'obscurité de leur cachot, les captives découvrent un totem de magie noire, la main tranchée d'une innocente, qu'elles tentent d'utiliser pour s'évader. Mais l'objet réveille des forces avides de les posséder. Tandis que sa terrible sentence approche, Helena comprend que les vivants ne sont pas les seuls à vouloir sa perte. La Dernière Sorcière s'inspire de la véritable histoire d'Helena Scheuberin dont le destin déclenchera la tristement célèbre chasse aux sorcières qui sévira en Europe jusqu'au XVIIe siècle. Par l'autrice des Sorcières du Phare, Prix des lectrices 2025. " Le portrait intense et marquant d'une véritable héroïne, porté par une plume magnifiquement immersive. " Emilia Hart, autrice des Sirènes "Un roman puissant et rageur qui nous parle de courage, de sororité et de pouvoir féminin, inspiré d'un véritable procès pour sorcellerie... Effroyablement brillant ! " Anna Mazzola, autrice de The Book of Secrets " Glaçant et poignant... Un livre superbement écrit, que je ne suis pas près d'oublier. " Frances Quinn, autrice de That Bonesetter Woman " C. J. Cooke mêle d'une main experte les réalités terrifiantes de la persécution des sorcières, à la magie noire et au pouvoir de la sororité... Un livre inoubliable. " Anya Bergman, autrice desSorcières de Vardo " C. J. Cooke est connue pour ses récits ensorcelants, empreints d'angoisse et de terreur, mais aussi de beauté. Avec ce roman, elle fait à nouveau la brillante démonstration de ses talents. " Scots Magazine

Par C. J. Cooke
Chez Hauteville

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Auteur

C. J. Cooke

Editeur

Hauteville

Genre

Fantasy

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La Dernière Sorcière

C. J. Cooke trad. Louise Malagoli

Paru le 13/05/2026

418 pages

Hauteville

19,95 €

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