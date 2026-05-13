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La conjuration de Tokyo

Cédric Bannel

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Un thriller haletant porté par des héroïnes inoubliables. A Tokyo, un haut fonctionnaire international et sa femme sont assassinés. De la cocaïne est retrouvée à leur domicile. La police conclut à des meurtres crapuleux. Kido, elle, n'y croit pas. Avec ses cheveux bleus et sa volonté de fer, l'enquêtrice - qui traque à l'ONU les délinquants financiers - soupçonne une conjuration machiavélique. D'autant que se profile l'ombre du Chat qui tranche, un mystérieux tueur, insaisissable. Pour qui travaille-t-il ? Dans sa quête de vérité, Kido s'appuie sur sa mère, Sanae, qui connaît tous les bas-fonds de la ville, et sur l'étonnante Madame Satomi, bras droit d'un yakusa. Elle peut aussi compter sur Masaki, champion de sumo légendaire. Le quatuor a cinq jours, pas un de plus, pour faire dérailler une mécanique implacable. Une plongée fascinante dans les arcanes du pays du Soleil-levant.

Par Cédric Bannel
Chez XO Editions

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Auteur

Cédric Bannel

Editeur

XO Editions

Genre

Thrillers

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La conjuration de Tokyo

Cédric Bannel

Paru le 13/05/2026

XO Editions

21,90 €

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Scannez le code barre 9782386930416
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