La conjuration de Tokyo

Un thriller haletant porté par des héroïnes inoubliables. A Tokyo, un haut fonctionnaire international et sa femme sont assassinés. De la cocaïne est retrouvée à leur domicile. La police conclut à des meurtres crapuleux. Kido, elle, n'y croit pas. Avec ses cheveux bleus et sa volonté de fer, l'enquêtrice - qui traque à l'ONU les délinquants financiers - soupçonne une conjuration machiavélique. D'autant que se profile l'ombre du Chat qui tranche, un mystérieux tueur, insaisissable. Pour qui travaille-t-il ? Dans sa quête de vérité, Kido s'appuie sur sa mère, Sanae, qui connaît tous les bas-fonds de la ville, et sur l'étonnante Madame Satomi, bras droit d'un yakusa. Elle peut aussi compter sur Masaki, champion de sumo légendaire. Le quatuor a cinq jours, pas un de plus, pour faire dérailler une mécanique implacable. Une plongée fascinante dans les arcanes du pays du Soleil-levant.