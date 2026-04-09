L'histoire bouleversante d'un petit garçon atteint du syndrome de Down (trisomie 21) racontée à la première personne du singulier. Le narrateur raconte sa venue au monde, sa découverte de la vie, avec un regard attentif, innocent, intelligent et confiant. En même temps que lui, on découvre peu à peu sa différence à travers le regard blessant des autres. Au sein de sa fragilité, on fait l'expérience d'une humanité partagée. On franchit dans le calme et l'amour tous les obstacles qui se dressent sur le chemin du narrateur. Et cet itinéraire permet de redécouvrir la richesse de l'humanité dans le rapport à soi et à l'autre. Inspiré d'une histoire vraie, ce récit lumineux fait grandir notre humanité en éclairant notre regard. Un texte plein de délicatesse et de force, d'amour et d'espérance.