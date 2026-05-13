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Le disparu de Nantucket

Laure Rollier

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Sur l'île de Nantucket au large de la côte Est américaine, la vie d'un restaurant français bascule dans l'angoisse le jour où le mari de la gérante Alix disparaît mystérieusement... Le passé de cette dernière va refaire surface mystérieusement. Certaines révélations ont le pouvoir de détruire ceux qui les cherchent. David Donovan disparaît un vendredi soir, sa voiture est retrouvée dans une forêt du Rhode Island. Portières ouvertes. Clés sur le contact. Pas de corps. La police parle d'une fugue. Sa femme, Alix, n'y croit pas une seconde. En France, le lieutenant Maxime Verdier découvre que l'ADN de son frère - ; mort dix-huit mois plus tôt dans un accident jamais élucidé - ; se trouve dans le véhicule de David. Une coïncidence ? Impossible. Alix et Maxime s'allient. Ils ne se connaissent pas. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs vies viennent d'être percutées par le même besoin de vérité. Sur l'île paisible de Nantucket, tout se fissure et le passé refait surface. Un mensonge en entraîne un autre. Et chaque réponse ouvre une nouvelle zone d'ombre. Un thriller qui ne vous lâchera pas, jusqu'à ce que l'île révèle enfin ce qu'elle cache depuis trop longtemps.

Par Laure Rollier
Chez Editions Récamier

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Auteur

Laure Rollier

Editeur

Editions Récamier

Genre

Thrillers

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Le disparu de Nantucket

Laure Rollier

Paru le 13/05/2026

272 pages

Editions Récamier

18,00 €

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