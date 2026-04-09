Un ouvrage pratique présentant les multiples causes du mal de dos, qu'elles soient mécaniques, posturales, psychologiques ou liées à notre mode de vie. 40 exercices permettent au lecteur de prévenir et soulager cette pathologie. Vous vous dites encore un livre sur le mal de dos, mal du siècle, même si 80% de la population française y a déjà été confrontée ? Oh que non ! Pour une fois, arrêtons les lieux communs de l'iliaque, du sacrum... ou de l'ostéopathie. Véritable outil pratique et accessible, ce livre de questions-réponses vous aidera à comprendre l'origine de vos douleurs, et aussi à adopter de meilleures habitudes pour enfin découvrir les solutions thérapeutiques qui s'offrent à vous. Livre engagé contre le baratin et les arnaques, ce dialogue avec Jean-Christophe Berlin, kiné depuis plus de 30 ans, vous aidera à faire la peau aux idées reçues sur la base d'informations médicalement fondées, pour surtout trouver des solutions.