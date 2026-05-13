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Comment bien développer votre médiumnité

Esteban Frédéric

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Un manuel pratique pour ouvrir votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clairsentience et votre clairconnaissance. " Les esprits ne sont pas silencieux ; seuls ceux qui n'écoutent pas ne les entendent pas. " Allan Kardec Depuis la nuit des temps, le médium intrigue. Tour à tour perçu comme un sorcier ou un chaman, il fascine autant qu'il inquiète. Sa capacité à entrer en contact avec l'invisible et à lire au plus profond de l'âme humaine lui confère une aura singulière. La médiumnité apparaît ainsi comme une porte ouverte vers des dimensions méconnues - parfois redoutées - de notre monde contemporain. Mais qu'est-ce réellement que la médiumnité ? Est-elle un don réservé à quelques élus ou une faculté que chacun peut développer ? Selon Esteban Frederic, la médiumnité n'est ni un don ni un talent exceptionnel. Elle est un sens inhérent à l'être humain, communément appelé " sixième sens ". Dans ce manuel pratique, vous serez guidé pas à pas dans l'exploration et le développement de vos facultés extrasensorielles. Grâce à des exercices concrets et progressifs, vous apprendrez à affiner vos perceptions, à ressentir les énergies, à percevoir les présences spirituelles et à établir un dialogue avec l'invisible.

Par Esteban Frédéric
Chez Exergue

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Auteur

Esteban Frédéric

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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Comment bien développer votre médiumnité

Esteban Frédéric

Paru le 13/05/2026

192 pages

Exergue

19,90 €

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