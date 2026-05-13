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Ouest américain

Lonely Planet, Planet Lonely

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Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Ouest américain Une large couverture qui comprend 11 Etats : la Californie, Washington, l'Oregon, l'Idaho, le Montana, le Wyoming, le Colorado, l'Utah, le Nevada, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Un focus sur les parcs nationaux, des informations pratiques et actualisées pour créer des itinéraires sur mesure, une couverture complète de la Californie : Death Valley, Big Sur, Carmel, Monterey... Un chapitre sur les road trips avec toutes les informations pour partir sur des routes mythiques, de l'autoroute de la Côte pacifique à la célébrissime Route 66. Tout pour planifier son séjour : le meilleur de l'Ouest américain, un agenda, des itinéraires conseillés pour les voyages de 2 semaines à 1 mois, les points forts de chaque Etat, des conseils pour voyager avec ses enfants... Un chapitre sur les hébergements pour aider me voyageur à choisir son logement : motel pour road trip, lodge dans un parc national, B&B romantique... Un chapitre entièrement consacré aux activités de plein air et un éclairage précis porté sur l'histoire, l'art, la culture et les cuisines de la région.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

USA - Ouest

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Ouest américain

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 13/05/2026

480 pages

Lonely Planet

25,00 €

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