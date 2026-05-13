Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Ouest américain Une large couverture qui comprend 11 Etats : la Californie, Washington, l'Oregon, l'Idaho, le Montana, le Wyoming, le Colorado, l'Utah, le Nevada, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Un focus sur les parcs nationaux, des informations pratiques et actualisées pour créer des itinéraires sur mesure, une couverture complète de la Californie : Death Valley, Big Sur, Carmel, Monterey... Un chapitre sur les road trips avec toutes les informations pour partir sur des routes mythiques, de l'autoroute de la Côte pacifique à la célébrissime Route 66. Tout pour planifier son séjour : le meilleur de l'Ouest américain, un agenda, des itinéraires conseillés pour les voyages de 2 semaines à 1 mois, les points forts de chaque Etat, des conseils pour voyager avec ses enfants... Un chapitre sur les hébergements pour aider me voyageur à choisir son logement : motel pour road trip, lodge dans un parc national, B&B romantique... Un chapitre entièrement consacré aux activités de plein air et un éclairage précis porté sur l'histoire, l'art, la culture et les cuisines de la région.
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