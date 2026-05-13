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Est américain

Trisha Ping, Planet Lonely

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Voyager dans l'Est américain, c'est s'offrir un périple le long du littoral atlantique, à travers de vastes espaces boisés, au milieu de montagnes spectaculaires ou sur des lacs immenses. Au pied des gratte-ciel de Chicago ou de Washington, sur les airs de jazz de Louisiane ou au rythme effréné de New York, suivez les auteurs Lonely Planet et découvrez les visages d'une Amérique étonnante, à la fois ancrée dans son histoire et en avance sur son temps. Une couverture très complète des 28 Etats qui composent l'Est américain (la Floride fait l'objet d'un guide spécifique) et des destinations phares, notamment les grandes villes parmi les plus populaires des Etats-Unis : New York, Boston, Washington DC, Chicago et la Nouvelle-Orléans. Un accent mis sur les informations et conseils pratiques destinés aux voyageurs indépendants à la recherche d'une expérience riche et authentique. Tous les sites emblématiques d'un voyage dans l'Est américain mis en avant dans des pages détaillées : la statue de la Liberté, Central Park, les chutes du Niagara, l'université d'Harvard, la Maison Blanche... Et toutes les expériences incontournables à vivre : plonger dans les fascinantes métropoles et leur scène culturelle, assister à un match de baseball, découvrir le lac Michigan en kayak, célébrer Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans... Une partie consacrée aux activités de plein air, pour les voyageurs indépendants comme pour les familles. Des itinéraires pour découvrir l'est du pays à son rythme et une section dédiée aux routes panoramiques pour un road trip inoubliable. Tous les conseils pour organiser son excursion dans un des parcs nationaux de l'Est américain. Des essais sur l'histoire, la musique, la tradition du barbecue, le peuple cherokee pour comprendre la culture d'hier et d'aujourd'hui de l'Est américain. Toutes les informations pratiques actualisées, expliquées de façon claire, pour se rendre et voyager aux Etats-Unis, avec notamment un focus pour le déplacer en train.

Par Trisha Ping, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Trisha Ping, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

USA - Côte Est-Sud

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Est américain

Trisha Ping, Planet Lonely

Paru le 13/05/2026

680 pages

Lonely Planet

27,00 €

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