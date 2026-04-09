L'art en partage Il y a tout juste cinquante ans, en 1976, Pierre et Denise Lévy, deux collectionneurs passionnés et visionnaires ont fait don à l'Etat de près de 2 ? 000 oeuvres. C'est ainsi qu'est né le musée d'Art moderne de Troyes. Cette collection majeure offre aux visiteurs un parcours exceptionnel à travers plus d'un siècle d'histoire de l'art, du réalisme aux prémices de l'abstraction. Courbet, Signac, Matisse, Picasso, Delaunay, Soutine, Dufy, Buffet ou encore De Staël, la collection du MAM de Troyes se distingue par la présence des plus grands maîtres de l'art moderne. Une place toute particulière est réservée à Derain, dont le musée conserve l'un des fonds les plus importants au monde, ainsi qu'au peintre et maître-verrier troyen Marinot, amis proches du couple Lévy. Outre les peintures, sculptures, céramiques et verreries, le musée présente également un ensemble remarquable d'oeuvres d'art africain et océanien. Sans cesse enrichies, les collections ont retrouvé en 2024 un écrin entièrement rénové. Entre les murs de l'ancien palais épiscopal s'instaure un dialogue fécond entre patrimoine architectural et modernité des oeuvres. Abondamment illustré et doté de notices approfondies rédigées par la conservatrice du musée, Juliette Faivre-Preda, et des spécialistes des arts d'Afrique et d'Océanie, ce catalogue invite à prolonger la découverte et à porter un regard renouvelé sur une collection d'exception.