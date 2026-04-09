Une traversée de la Corée sur le sentier de la Paix proche de la DMZ A partir d'une traversée à pied de la Corée d'ouest en est sur le sentier de la Paix proche de la DMZ, la géographe Valérie Gelézeau propose une lecture sensible des régions au coeur de la division coréenne. Les espaces peuvent?ils être réparés ? Comment vit?on dans des lieux soixante?dix ans après une catastrophe ? Qu'a?t?on reconstruit quand une zone démilitarisée (DMZ) a tranché dans le vif des territoires auparavant cohérents et continus ? Comment vit?on aujourd'hui sur cette frontière dans un contexte qui n'est ni tout à fait la guerre, ni tout à fait la paix ? C'est en restituant l'expérience et les matériaux d'une marche de 490 km réalisée entre novembre 2024 et novembre 2025 que ce livre répond à ces questions, en conduisant aussi le lecteur dans les coulisses d'une enquête mobile, dans le flux du sentier. La première partie du livre propose un essai de géographie culturelle des régions de la frontière. Au fil du texte, depuis la région de Séoul et sa nébuleuse urbaine tout en contrastes jusqu'au littoral de la mer de l'Est, on traverse des territoires au peuplement original et aux multiples nuances – entre montagnes?forêts sauvages et plaines agricoles – tous marqués par l'omniprésence de l'armée. La deuxième partie du livre, sous la forme d'un carnet de terrain sur le vif, offre le récit de chaque jour de marche des 34 sections du trail, illustré des photos du terrain. L'enquête fluide s'y déroule au gré des expériences et des rencontres en chemin – habitants, marcheurs, soldats, travailleurs saisonniers. Ce livre intéressera tous les lecteurs curieux de la Corée et des mystères de la division ou de la DMZ, mais aussi un lectorat plus spécialisé de coréanologues et de géographes désireux d'en apprendre plus sur les conséquences de la division et les dynamiques territoriales en Corée du Sud.