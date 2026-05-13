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Le flamant brun et l'ours rose

Richard Marnier, Aude Maurel

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Lorsque, pour la première fois, le flamand brun rencontra l'ours rose, tous deux écarquillèrent de grands yeux ronds étonnés... Voilà une rencontre pas banale ! Un ours rose et un flamant brun ? Passés les fous rires et les exclamations, nos deux drôles de bêtes se reluquent en détail. Etrange, curieux, déroutant, bidonnant, ridicule... Tous deux se découvrent et se scrutent. Ils évoluent entre la surprise et la rigolade. La peur d'être moqué et l'envie de se moquer. Toutes les différences sont pointées. Sauf... Ce qui nous saute aux yeux, à nous, lecteurs !

Par Richard Marnier, Aude Maurel
Chez Gulf Stream

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Auteur

Richard Marnier, Aude Maurel

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Le flamant brun et l'ours rose

Richard Marnier, Aude Maurel

Paru le 13/05/2026

32 pages

Gulf Stream

14,50 €

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