Le flamant brun et l'ours rose

Lorsque, pour la première fois, le flamand brun rencontra l'ours rose, tous deux écarquillèrent de grands yeux ronds étonnés... Voilà une rencontre pas banale ! Un ours rose et un flamant brun ? Passés les fous rires et les exclamations, nos deux drôles de bêtes se reluquent en détail. Etrange, curieux, déroutant, bidonnant, ridicule... Tous deux se découvrent et se scrutent. Ils évoluent entre la surprise et la rigolade. La peur d'être moqué et l'envie de se moquer. Toutes les différences sont pointées. Sauf... Ce qui nous saute aux yeux, à nous, lecteurs !