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#Roman francophone

Marco ou La Realidad

Julien Villa

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Marco ou La Realidad, adaptation théâtrale du roman de Julien Villa, Rodez-Mexico publié aux éditions Rue de l'échiquier fiction en septembre ? 2022 est l'histoire de Marco, jardinier communal dans la zone industrielle et commerciale du "? Grand Rodez ? ", qui, à partir du 1er ? janvier 2019, se prend pour le sous-commandant Marcos, figure révolutionnaire du Chiapas au Mexique, et décide de reprendre sa terre. Il se fait appeler Marco de Rodez et devient porte-parole de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale de Rodez.

Par Julien Villa
Chez Esse que éditions

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Auteur

Julien Villa

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

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Marco ou La Realidad

Julien Villa

Paru le 09/04/2026

88 pages

Esse que éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487746275
9782487746275
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