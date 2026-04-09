Marco ou La Realidad, adaptation théâtrale du roman de Julien Villa, Rodez-Mexico publié aux éditions Rue de l'échiquier fiction en septembre ? 2022 est l'histoire de Marco, jardinier communal dans la zone industrielle et commerciale du "? Grand Rodez ? ", qui, à partir du 1er ? janvier 2019, se prend pour le sous-commandant Marcos, figure révolutionnaire du Chiapas au Mexique, et décide de reprendre sa terre. Il se fait appeler Marco de Rodez et devient porte-parole de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale de Rodez.