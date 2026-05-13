"Non, vraiment ! Pars de cette ville ! Trouve la paix. Rencontre des gens nouveaux. Tombe amoureux. Vis ! " Caravane pour corbeaux, un roman lumineux sur les routes méconnues de la Bulgarie contemporaine. Caravane pour corbeaux est un premier roman lumineux, écrit par la jeune autrice bulgare Eminé Sadk. Todorov, le héros principal, un professeur de géographie un peu falot, voit sa vie basculer après une soirée organisée en son honneur qui tourne au désastre... Horrifié, il quitte la soirée et la ville, et entame un voayge dans le Loudgorié, une région du nord-est de la Bulgarie. Au cours de cette errance, transformée en véritable épopée, Todorov croise de nombreux personnages hauts en couleur : des criminels, des ex-taulards, des nouveaux riches qui noient leur ennui dans l'alcool et la drogue, une Tsigane dont il tombe amoureux, un ex-taulard devenu bibliothécaire, ou encore Mila, une jeune femme nostalgique en quête de mémoire... Ce voyage devient une quête intérieure, portée par une prose oscillant entre réalisme et onirisme. Evoquant des sujets sociétaux graves avec un humour tantôt tendre tantôt loufoque, le roman explore les villages, les routes et les habitants de cette région si particulière où cohabitent sans tension Tsiganes, Turcs et Bulgares. Avec ironie et poésie, Sadk dresse un portrait doux-amer d'une société en pleine mutation, en laissant subtilement entrevoir les problématiques liées à l'histoire récente de la Bulgarie communiste et à sa politique de bulgarisation forcée des minorités.