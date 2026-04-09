Né en 1932 près de Montpellier, René Pons commence sa vie à Paris jusqu'à la déclaration de guerre. Revenu dans le Midi dans sa maison natale, il fait toutes ses études à Montpellier, puis erre de facultés en facultés - médecine, lettres - et enseigne dans différents établissements aux quatre coins de France puis à l'Ecole des Beaux-Arts de Nîmes. Il publie son premier livre aux éditions Gallimard en 1962, et L'éternité, sorte de testament en forme de rhapsodie, sera son dernier livre, c'est-à-dire son dernier regard sur un monde en forme de chaos où se mélangent ruines et merveilles, mais ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'écriture, l'univers des mots, sur lequel il revient souvent dans son oeuvre où le fantastique croise parfois le réalisme le plus dépouillé.