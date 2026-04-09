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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Salomon

Florence Ferrari

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Loin de l'image figée du "Roi Sage" , Salomon apparaît dans toute sa complexité : le bâtisseur du Temple, un philosophe visionnaire, poète, mais aussi un être vulnérable, partagé entre la justice qu'il doit incarner et les doutes qui le rongent, écartelé entre le devoir de justice et les désirs du coeur. Son amour pour la reine de Saba traverse le récit comme une lumière brûlante, révélant la tension entre la sagesse et la passion, le pouvoir et la vulnérabilité. Conçu comme un testament adressé à son fils, né de son union avec la reine de Saba, le récit se lit comme une méditation sur le pouvoir, la sagesse et la transcendance. Salomon y livre l'héritage spirituel d'un homme confronté à ses propres contradictions, en quête d'un royaume intérieur fondé sur l'harmonie et l'équité, là où les valeurs d'une humanité authentique surpassent toutes les couronnes.

Par Florence Ferrari
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Florence Ferrari

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Antiquité

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Salomon

Florence Ferrari

Paru le 16/04/2026

Le Compas dans l'oeil

14,00 €

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Scannez le code barre 9782487319516
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