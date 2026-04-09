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Ces émotions qui nous dirigent

Bernard Anselem

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Inquiétudes, colères, tristesse, regrets, angoisses, irritations, déceptions ou frustrations font partie de notre quotidien. Nous devons tous composer avec un trop-plein d'émotions, non contrôlables, rapidement responsables d'une altération de l'humeur et de notre bien-être. Nous allons dépenser notre énergie à tenter vainement de maîtriser ces manifestations, puis culpabiliser de ne pas y parvenir, ballotés entre frustrations et manoeuvres d'évitement. En tentant d'éviter ces souffrances, nous les verrons revenir avec plus de force, sous forme d'angoisses, de déprimes, de colères ou d'insomnies. Savoir identifier et accepter nos débordements émotionnels, puis apprendre à limiter leurs effets nocifs, nous permet tout simplement de changer nos vies, d'améliorer notre bien-être, notre rapport à soi et aux autres.

Par Bernard Anselem
Chez Eyrolles

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Auteur

Bernard Anselem

Editeur

Eyrolles

Genre

Gestion des émotions

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Ces émotions qui nous dirigent

Bernard Anselem

Paru le 09/04/2026

Eyrolles

8,40 €

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