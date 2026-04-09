Les couples heureux... osent aborder les sujets qui fâchent

Le livre que tous les couples auraient aimé lire avant leur première grosse dispute ! Près d'un couple sur deux se sépare, et ceux qui restent ensemble connaissent souvent tensions, malentendus et silences pesants. Or, les couples qui durent ne sont pas nécessairement ceux qui évitent les conflits, mais ceux qui savent les traverser. Dans ce livre pratique et déculpabilisant, Sandy Kaufmann, coach et thérapeute, montre comment transformer les tensions en véritables tremplins vers plus de complicité. A travers une méthode en 5 étapes, des outils concrets et des récits vivants, vous découvrirez : Comment réguler vos émotions et rester en lien même sous tension ? ; comment transformer une dispute en conversation constructive ; comment aborder les grands sujets qui fâchent : charge mentale, sexe, argent, vulnérabilité...