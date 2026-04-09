Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les couples heureux... osent aborder les sujets qui fâchent

Sandy Kaufmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre que tous les couples auraient aimé lire avant leur première grosse dispute ! Près d'un couple sur deux se sépare, et ceux qui restent ensemble connaissent souvent tensions, malentendus et silences pesants. Or, les couples qui durent ne sont pas nécessairement ceux qui évitent les conflits, mais ceux qui savent les traverser. Dans ce livre pratique et déculpabilisant, Sandy Kaufmann, coach et thérapeute, montre comment transformer les tensions en véritables tremplins vers plus de complicité. A travers une méthode en 5 étapes, des outils concrets et des récits vivants, vous découvrirez : Comment réguler vos émotions et rester en lien même sous tension ? ; comment transformer une dispute en conversation constructive ; comment aborder les grands sujets qui fâchent : charge mentale, sexe, argent, vulnérabilité...

Par Sandy Kaufmann
Chez Eyrolles

|

Auteur

Sandy Kaufmann

Editeur

Eyrolles

Genre

Vivre en couple

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les couples heureux... osent aborder les sujets qui fâchent par Sandy Kaufmann

Commenter ce livre

 

Les couples heureux... osent aborder les sujets qui fâchent

Sandy Kaufmann

Paru le 09/04/2026

Eyrolles

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416025259
9782416025259
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.