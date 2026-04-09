Tous les parents pensent que leurs enfants grandissent trop vite... C'est en partant de ce postulat que Garth Ennis, le créateur de The Boys , Preacher et Freddie L'Arrangeur , imagine ce récit apocalyptique ! En une minute, le monde a basculé dans l'horreur ! Tous les enfants de moins d'un an ont disparu... remplacés par des créatures incompréhensibles pour leurs parents. Qu'est-il arrivé à ces enfants ? Qui sont ces adultes dérangés et hyperviolents qui ont pris leur place ? Un couple horrifié fait de son mieux pour résoudre cette énigme, mais avant de trouver les réponses, ils doivent survivre à une nuit cauchemardesque !