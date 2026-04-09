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Photographie numérique pour les nuls

Julie Adair King, King julie Adair

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Le livre d'apprentissage le plus vendu sur la photographie numérique : déjà plus de 85 000 ex vendus ! Ca y est, vous avez craqué ! Vous avez en main votre nouveau joujou, vous savez bien celui qui permet de faire des photos sans passer déposer la pellicule dans votre labo favori ! Mais comment ça marche, qu'est-ce qu'il me faut exactement pour obtenir les beaux portraits et les beaux paysages qui orneront mon salon. Ce livre, best-seller incontesté sur le sujet, va vous faire découvrir tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser votre appareil, qu'il soit compact, bridge ou reflex : comment acquérir et classer vos images, les retoucher, les imprimer et les partager avec d'autres. Au programme : Faire son choix parmi tous les produits existants, Comprendre les termes techniques tels que pixels ou résolution, Acquérir des images Corriger des images avec Photoshop Elements et les principes de colorimétrie, Préparer sa photo pour une impression optimale, Préparer les photos afin des les publier sur le Web ou les incorporer dans des présentations multimédias

Par Julie Adair King, King julie Adair
Chez First

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Auteur

Julie Adair King, King julie Adair

Editeur

First

Genre

Techniques photo

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Photographie numérique pour les nuls

Julie Adair King, King julie Adair

Paru le 13/05/2026

416 pages

First

17,95 €

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