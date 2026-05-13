Un lapin à la maison

Un guide charmant et tendre pour comprendre son lapin et respecter sa nature profonde. Du choix du matériel aux jouets à faire soi-même, en passant par l'alimentation et le bien-être, tout ce qu'il faut savoir pour préparer l'adoption et permettre à son lapin de se sentir chez lui, en sécurité, stimulé et pleinement épanoui. Un compagnon affectueux, plein de vie et joueur. Apprendre à le connaître pour l'accueillir tout en douceur à la maison. Un guide charmant et tendre pour comprendre son lapin et respecter sa nature profonde. Du choix du matériel aux jouets à faire soi-même, en passant par l'alimentation et le bien-être, tout ce qu'il faut savoir pour préparer l'adoption et permettre à son lapin de se sentir chez lui, en sécurité, stimulé et pleinement épanoui.