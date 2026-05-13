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Un lapin à la maison

Lona Garcia, Laëtitia Van Gasse

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Un guide charmant et tendre pour comprendre son lapin et respecter sa nature profonde. Du choix du matériel aux jouets à faire soi-même, en passant par l'alimentation et le bien-être, tout ce qu'il faut savoir pour préparer l'adoption et permettre à son lapin de se sentir chez lui, en sécurité, stimulé et pleinement épanoui. Un compagnon affectueux, plein de vie et joueur. Apprendre à le connaître pour l'accueillir tout en douceur à la maison. Un guide charmant et tendre pour comprendre son lapin et respecter sa nature profonde. Du choix du matériel aux jouets à faire soi-même, en passant par l'alimentation et le bien-être, tout ce qu'il faut savoir pour préparer l'adoption et permettre à son lapin de se sentir chez lui, en sécurité, stimulé et pleinement épanoui.

Par Lona Garcia, Laëtitia Van Gasse
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Lona Garcia, Laëtitia Van Gasse

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Elevages domestiques

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Un lapin à la maison

Lona Garcia, Laëtitia Van Gasse

Paru le 13/05/2026

144 pages

Editions Eugen Ulmer

11,90 €

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