Prier 15 jours avec Notre-Dame de la Salette

Le 19 septembre 1846, dans les Alpes dauphinoises, en bordure du massif des Ecrins, une "belle dame" apparaît à deux bergers, sur les alpages de La Salette. Cinq ans plus tard, après une minutieuse enquête et d'étonnants rebondissements, Mgr Philibert de Bruillard, alors évêque de Grenoble, reconnaît le caractère surnaturel de cette apparition : tout en pleurs, c'est la Vierge Marie qui interpelle chaque pèlerin pour l'orienter vers la lumière pascale. Initié dès les premiers jours par la foi populaire, un pèlerinage s'est peu à peu développé : il porte l'empreinte d'un message exigeant tout autant que de la tendresse dont Notre-Dame fit preuve avec Maximin et de Mélanie. En les suivant pas à pas, nous pourrons nous abreuver à la source de la réconciliation, dont l'écoulement d'une fontaine - asséchée avant l'apparition - est le signe le plus éloquent. Emmanuel Decaux est prêtre et vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne.