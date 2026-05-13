Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Prier 15 jours avec Notre-Dame de la Salette

Emmanuel Decaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 19 septembre 1846, dans les Alpes dauphinoises, en bordure du massif des Ecrins, une "belle dame" apparaît à deux bergers, sur les alpages de La Salette. Cinq ans plus tard, après une minutieuse enquête et d'étonnants rebondissements, Mgr Philibert de Bruillard, alors évêque de Grenoble, reconnaît le caractère surnaturel de cette apparition : tout en pleurs, c'est la Vierge Marie qui interpelle chaque pèlerin pour l'orienter vers la lumière pascale. Initié dès les premiers jours par la foi populaire, un pèlerinage s'est peu à peu développé : il porte l'empreinte d'un message exigeant tout autant que de la tendresse dont Notre-Dame fit preuve avec Maximin et de Mélanie. En les suivant pas à pas, nous pourrons nous abreuver à la source de la réconciliation, dont l'écoulement d'une fontaine - asséchée avant l'apparition - est le signe le plus éloquent. Emmanuel Decaux est prêtre et vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne.

Par Emmanuel Decaux
Chez Nouvelle Cité

|

Auteur

Emmanuel Decaux

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prier 15 jours avec Notre-Dame de la Salette par Emmanuel Decaux

Commenter ce livre

 

Prier 15 jours avec Notre-Dame de la Salette

Emmanuel Decaux

Paru le 13/05/2026

128 pages

Nouvelle Cité

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375827451
9782375827451
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.