Courrier indésirable

La guerre des plumes est déclarée. " Chère Naomi, J'espère que tu seras frappée par la foudre et que tu mourras en plein milieu de ton prochain bulletin météo. Ne serait-ce pas ironique ? ", L. Voilà ce que Naomi Light, météorologue à succès, reçoit un beau matin sur son bureau. Elle aurait pu prendre cette menace au pied de la lettre si elle n'avait pas reconnu l'écriture de Luca Pichler, son ancien – et odieux – correspondant qui n'a pas donné signe de vie depuis plus de deux ans. Mais alors qu'elle lui réserve une réponse tout aussi sadique, elle se retrouve face à un petit problème : il ne lui a pas laissé d'adresse de retour. Déterminée à traquer son ancien "correspondant" pour avoir le dernier mot, la jeune femme, accompagnée de sa meilleure amie, se lance dans une enquête des plus farfelues. Seulement, Luca semble bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues, quitte à mettre la vie de Naomi sens dessus dessous pour parvenir à ses fins. Entre échanges piquants et déclarations voilées, quelle plume finira par l'emporter ?