Dans ce mince volume, Marie-Hélène Lafon nous invite à une exploration intime de son pays natal : le Cantal. A travers une écriture aussi précise que poétique et sensible, l'auteur évoque la vallée de la Santoire, un paysage archaïque où se dessine une trajectoire d'écrivain. Ce récit est un hommage à la terre, à la mémoire et à l'attachement profond à un territoire. Marie-Hélène Lafon y partage son expérience personnelle, ses racines et son lien indéfectible avec ce pays haut, sauvage et émouvant. Traversée est ainsi une méditation sur l'identité, la filiation et la quête de sens à travers le prisme d'un paysage familier et chargé d'histoire.