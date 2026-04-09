Le nouveau texte de Mirwais est un tour de force littéraire : un roman qui pénètre le cerveau d'un jeune néo-nihiliste. NIHILIUM , préquel des Tout-Puissants (Séguier, 2022), raconte l'histoire de Juan Nihilski. Produit instable de la génération Z, il mélange tout : idéologies, références, pulsions, slogans, luxe et destruction. Fasciné par le désordre, les émeutes et la philosophie, Juan est capable de tous les revirements, parfois dans la même phrase. Il avance par contradictions successives, sans jamais chercher à les résoudre. On pourrait dire qu'il est le résultat de toutes les luttes politiques de son temps, même lorsqu'elles s'annulent entre elles. Il se déclare non politisé tout en se disant violemment anticapitaliste ; il rêve de faire tomber le système mais se passionne pour les marques de luxe ; il invoque la révolution sans savoir ce qu'elle implique. A ses yeux, seule compte " l'action concrète " : la violence, la montée de l'adrénaline collective, l'émeute comme expérience immédiate, presque existentielle. Après une manifestation et une arrestation, Juan se retrouve pris dans les zones opaques du pouvoir. Il devient à la fois un symbole et un pion. Qui agit sur qui ? Avec NIHILIUM , Mirwais pousse plus loin encore l'analyse du monde contemporain amorcée avec Les Tout-Puissants . Il décrit une société où la marchandisation a dissous tous les repères culturels, philosophiques et politiques. Un monde régi par les flux numériques, une société hyper fragmentée où s'opposent une multitude de récits concurrents, et un désir diffus de sécession, profondément aimantée par le néant. Juan Nihilski en est l'incarnation parfaite. Et pour lui donner vie, Mirwais accomplit un véritable tour de force littéraire : il invente une langue. Un argot hybride, fait de jargon théorique, de verlan et de novlangue sociologique, d'une ironie extraordinaire. Le texte est traversé par un humour cynique, parfois ravageur, qui fait surgir le rire là même où tout semble s'effondrer. Le lecteur entre dans le cerveau de Juan sans jamais perdre le fil du récit. Une expérience de lecture aussi radicale que stimulante. Avec Juan Nihilski, Mirwais crée la figure de l'homme post-politique : capable de tous les retournements, imperméable aux fidélités, vivant dans l'instant pur. Un être qui se pense à la fois comme un commencement et une fin. Un homme pour qui l'Histoire n'existe déjà plus.