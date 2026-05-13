Los demonios

Camerone, la bataille devenue mythe Mexique, 1er mai 1863. Casimir Laï, unique survivant du massacre de l'hacienda de Camerone, fait face au colonel Jeanningros. Comment un simple légionnaire a-t-il pu survivre quand 60 de ses camarades, dont le capitaine Danjou, sont tombés ? Le soupçon de trahison pèse lourd. L'interrogatoire est impitoyable et Casimir doit raconter, heure par heure, les dix heures d'enfer qui ont transformé Camerone en légende. La veille au matin, le 30 avril, la compagnie escortait un convoi d'or vers Puebla. Mais l'armée mexicaine les attendait près du hameau de Camerone. Encerclés, à court de munitions et d'eau, Danjou et ses hommes se sont retranchés dans les ruines de l'hacienda. Le capitaine a alors fait jurer à chacun de se battre jusqu'à la mort plutôt que de se rendre. Mais quelqu'un a-t-il trahi et donné la compagnie aux Mexicains ? Au fil du récit de Laï, le piège se resserre. Car si Casimir n'est pas coupable de trahison, pourquoi respire-t-il encore alors que tous les autres sont morts ? L'orphelin des rues devenu légionnaire doit prouver son honneur. Mais dans ce brasier où la soif, le feu et les balles ont eu raison des plus braves, la vérité peut-elle encore émerger ? Le dernier tome de cette épopée historique revisite le mythe fondateur de la Légion : Camerone, où le sacrifice et la parole donnée scellèrent à jamais l'identité de la Légion.