Booktubeuse émergente réunissant, vidéo après vidéo, une petite communauté de passionnés sur sa chaîne YouTube, Luna se laisse convaincre par un agent d'abandonner les livres et de créer du contenu plus intime, plus "authentique". Rapidement, le succès est au rendez-vous : sa vie privée devient le matériau même de sa vie publique dans une étourdissante confusion des genres. Happée par les injonctions contradictoires de ses abonnés et de l'algorithme, Luna se retrouve embarquée à son corps défendant dans les affres d'une notoriété sans repos ni répit. Truman Show des temps modernes sur l'ascension et la solitude d'une égérie du numérique, le premier roman de Jules Fournier est un réquisitoire social qui dessine le portrait lucide et sensible d'une génération confrontée au vertige d'exister sous le regard constant des autres.