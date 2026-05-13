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#Roman francophone

Mal lunée

Jules Fournier

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Booktubeuse émergente réunissant, vidéo après vidéo, une petite communauté de passionnés sur sa chaîne YouTube, Luna se laisse convaincre par un agent d'abandonner les livres et de créer du contenu plus intime, plus "authentique". Rapidement, le succès est au rendez-vous : sa vie privée devient le matériau même de sa vie publique dans une étourdissante confusion des genres. Happée par les injonctions contradictoires de ses abonnés et de l'algorithme, Luna se retrouve embarquée à son corps défendant dans les affres d'une notoriété sans repos ni répit. Truman Show des temps modernes sur l'ascension et la solitude d'une égérie du numérique, le premier roman de Jules Fournier est un réquisitoire social qui dessine le portrait lucide et sensible d'une génération confrontée au vertige d'exister sous le regard constant des autres.

Par Jules Fournier
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Jules Fournier

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Mal lunée

Jules Fournier

Paru le 13/05/2026

256 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782330222192
9782330222192
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