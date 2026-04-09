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L'Esprit du monde

Pierre Teilhard de Chardin

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Ce volume rassemble cinq écrits de la dernière période de Pierre Teilhard de Chardin - Comment je vois (1948), Un sommaire de ma perspective (1954), Les singularités de l'espèce humaine (1954), Le Christique (1955), et la Dernière page du Journal (1955) - accompagnés de trois commentaires analytiques. On y suit la loi de complexité-conscience, la montée de la Réflexion et de la Noosphère, l'hypothèse du Point Oméga et l'intuition d'un Christ cosmique au coeur de l'évolution. Ce recueil propose une lecture structurée et contextualisée, utile tant aux chercheurs et universitaires qu'aux lecteurs spirituels. Une édition-synthèse qui articule science, philosophie et théologie pour penser la convergence de l'humanité et le sens du gouvernement divin.

Par Pierre Teilhard de Chardin
Chez Saint-Léger éditions

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Auteur

Pierre Teilhard de Chardin

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Ouvrages généraux

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L'Esprit du monde

Pierre Teilhard de Chardin

Paru le 09/04/2026

270 pages

Saint-Léger éditions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782385225995
9782385225995
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