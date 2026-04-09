L'Esprit du monde

Ce volume rassemble cinq écrits de la dernière période de Pierre Teilhard de Chardin - Comment je vois (1948), Un sommaire de ma perspective (1954), Les singularités de l'espèce humaine (1954), Le Christique (1955), et la Dernière page du Journal (1955) - accompagnés de trois commentaires analytiques. On y suit la loi de complexité-conscience, la montée de la Réflexion et de la Noosphère, l'hypothèse du Point Oméga et l'intuition d'un Christ cosmique au coeur de l'évolution. Ce recueil propose une lecture structurée et contextualisée, utile tant aux chercheurs et universitaires qu'aux lecteurs spirituels. Une édition-synthèse qui articule science, philosophie et théologie pour penser la convergence de l'humanité et le sens du gouvernement divin.