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#Bande dessinée jeunesse

On est tous faits de molécules

Susin Nielsen

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Stewart, treize ans, carrément nerd sur les bords, a perdu sa mère il y a deux ans. Cette rentrée, il emménage avec son père chez sa nouvelle compagne et sa fille Ashley, véritable star de son collège, qui prend tout de suite Stewart en grippe. Heureusement, ils ne se croisent qu'à la maison. Mais lorsque Ashley, si soucieuse des apparences, découvre que son père (désormais installé dans le cabanon de jardin ! ) a entamé une relation avec un homme, c'est plus qu'elle ne peut en supporter. Comment pourra-t-elle désormais affronter le regard des autres ? Entre Stewart, le sensible maladroit qui sait tout, et Ashley, la peste superficielle, la guerre est-elle déclarée pour toujours ?

Par Susin Nielsen
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Susin Nielsen

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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On est tous faits de molécules

Susin Nielsen trad. Plouhinec valérie Le, Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/05/2026

224 pages

Actes Sud Editions

15,90 €

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