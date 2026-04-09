A vingt-cinq ans, il a déjà appris à ajuster sa voix, ses références, ses gestes, à se transformer pour impressionner en toutes occasions. Dans les nuits parisiennes ou dans le monde de la mode où il travaille, il fume comme James Dean, s'habille comme d'autres idoles et emprunte le cynisme d'auteurs qu'il ne connaît qu'à travers des citations lues sur Babelio. Calibré pour le regard des autres, il avance avec confiance... jusqu'au jour où cette image se fissure. Il entre alors en clinique psychiatrique, non pour disparaître mais pour éviter l'effondrement. Dans cet espace en retrait du monde, de nouveaux liens se créent, dépourvus des artifices habituels. Un ambigu triangle amoureux se forme, avec celle qu'il surnomme " la Fille " et un mystérieux Marius, régi par des rôles instables et un désir qui ne dit jamais son nom. Au fil des consultations médicales, il saisit davantage l'importance de son passé familial, professionnel et senti mental, jusque-là enfoui car trop douloureux. Peu à peu, ce qu'il croyait maîtriser lui échappe. Autofiction incandescente, L'arène intérieure explore la construction de l'identité d'un jeune homme du XXIe siècle. Avec une écriture ciselée et un sens de la formule qui ne cesse de surprendre, Ulysse Josselin met en lumière la brutalité d'une société contemporaine fondée sur la célébration des apparences, et nous conduit sur une ligne de crête où il tente, sans certitude, de rester au monde.