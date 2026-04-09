Un livre tendre comme un câlin, à murmurer à son bébé dès la naissance. Quand tombe la nuit, les petits animaux s'endorment apaisés : lapereaux, chatons, agneaux et canetons se blottissent contre leurs parents dans de tendres câlins du soir. Ce livre poétique et lumineux illustre la douceur du lien affectif. Les aquarelles de Nina tajner plongent le lecteur dans un univers tendre et apaisant. Le texte court, parle de joie et d'amour, avec des rimes choisies. Blotti contre son parent, bébé écoute le son réconfortant de la voix et partage un moment de complicité qui renforce le lien et éveille les sens. Un cadeau idéal, pour découvrir les bienfaits de la lecture dès la naissance.