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#Album jeunesse

Jean Rhino s'en va

Béatrice Rodriguez, Hélène Mercier

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"Cette fois, c'est décidé, je m'en vais. J'ai fait de mon mieux : les devoirs, les légumes, me brosser les dents deux fois par jour, éteindre la lampe à huit heures. Mais trop, c'est trop. [... ] Adieu, Papa. Adieu, Maman. N'insistez pas : l'aventure m'appelle". Sa décision est prise, Norbert avance pas à pas sur le chemin, jusque sous les grands arbres. Il a faim, il a un peu peur aussi. Sans qu'il ne le perçoive, Norbert est suivi par ses parents qui lui tendent parapluie, gâteaux, palliant ses besoins à travers le feuillage. La vie dans la nature lui paraît alors si facile ! Jusqu'à ce que Norbert ne pense aux doux câlins de papa et maman à la nuit tombée... Et s'il partait plutôt demain ?

Par Béatrice Rodriguez, Hélène Mercier
Chez Editions Didier

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Auteur

Béatrice Rodriguez, Hélène Mercier

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Jean Rhino s'en va

Béatrice Rodriguez, Hélène Mercier

Paru le 13/05/2026

32 pages

Editions Didier

11,90 €

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Scannez le code barre 9782278133055
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