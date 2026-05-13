Le dossier Petlioura

25 mai 1926 : Symon Petlioura, président en exil de l'éphémère République démocratique ukrainienne (1917-1921), est assassiné à Paris. Le meurtrier, Samuel Schwartzbard, justifie son crime en disant avoir voulu venger les victimes des pogroms survenus durant la guerre d'indépendance menée par l'Ukraine contre la Russie. Bénéficiant d'une formidable campagne de presse orchestrée par le Parti communiste, son procès devient celui de sa victime. Il est acquitté en octobre 1927. 100 ans après le meurtre, Gilles Antonowicz rouvre le dossier. Qui était vraiment Petlioura ? Un pogromiste ou l'homme qui a jeté les bases d'une Ukraine multiculturelle et démocratique tournant ses regards vers l'Europe de l'Ouest ? Et Schwartzbard ? Un redresseur de torts ou un agent soviétique agissant pour le compte de Staline ? Convoquant archives et spécialistes de l'histoire slave, ce livre contribue à la réhabilitation d'un homme aujourd'hui considéré en Ukraine comme un héros national. Avocat honoraire, Gilles Antonowicz est notamment l'auteur de plusieurs biographies remarquées (Jacques Isorni, Maurice Garçon, Pierre Pucheu, José Giovanni). On lui doit également le récit de grands procès historiques (13 mai 1943 : Mort d'un collabo, Litos) ou contemporains (Outreau : l'histoire d'un désastre, L'affaire Halimi).