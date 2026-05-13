Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le dossier Petlioura

Gilles Antonowicz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
25 mai 1926 : Symon Petlioura, président en exil de l'éphémère République démocratique ukrainienne (1917-1921), est assassiné à Paris. Le meurtrier, Samuel Schwartzbard, justifie son crime en disant avoir voulu venger les victimes des pogroms survenus durant la guerre d'indépendance menée par l'Ukraine contre la Russie. Bénéficiant d'une formidable campagne de presse orchestrée par le Parti communiste, son procès devient celui de sa victime. Il est acquitté en octobre 1927. 100 ans après le meurtre, Gilles Antonowicz rouvre le dossier. Qui était vraiment Petlioura ? Un pogromiste ou l'homme qui a jeté les bases d'une Ukraine multiculturelle et démocratique tournant ses regards vers l'Europe de l'Ouest ? Et Schwartzbard ? Un redresseur de torts ou un agent soviétique agissant pour le compte de Staline ? Convoquant archives et spécialistes de l'histoire slave, ce livre contribue à la réhabilitation d'un homme aujourd'hui considéré en Ukraine comme un héros national. Avocat honoraire, Gilles Antonowicz est notamment l'auteur de plusieurs biographies remarquées (Jacques Isorni, Maurice Garçon, Pierre Pucheu, José Giovanni). On lui doit également le récit de grands procès historiques (13 mai 1943 : Mort d'un collabo, Litos) ou contemporains (Outreau : l'histoire d'un désastre, L'affaire Halimi).

Par Gilles Antonowicz
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Gilles Antonowicz

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Entre deux guerres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le dossier Petlioura par Gilles Antonowicz

Commenter ce livre

 

Le dossier Petlioura

Gilles Antonowicz

Paru le 13/05/2026

300 pages

Editions du Rocher

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782268113326
9782268113326
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.