Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Crâne d'os

Mo Hayder

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le dernier roman de Mo Hayder. Un terrible accident... Niché au coeur des Cotswolds, Eastonbirt a tout du village anglais idyllique. La vie y serait paisible si une tragédie n'avait pas eu lieu. Trois ans auparavant, plusieurs étudiants sont morts dans un terrible accident de car. Alex Mullins, elle, a eu beaucoup de chance. La silhouette d'une femme... Hantée par ce qu'elle pense avoir vu avant que le car ne sombre dans le lac, Alex a renoncé à une carrière au sein de la police londonienne pour reprendre du service à Eastonbirt. Elle se souvient que cette nuit-là, une femme s'est penchée sur elle. Une femme qui ressemblait à Crâne d'os, une prostituée qui, selon la légende urbaine locale, aurait été tuée un siècle plus tôt et errerait toujours dans les bois. Une vérité pire que la légende... Au fur et à mesure qu'Alex et Arran, son ami d'enfance, remontent le fil de la nuit du drame, ils comprennent que la légende urbaine cache quelque chose d'encore plus sinistre. Des événements inquiétants commencent à se produire dans leurs vies. On les surveille, leurs chiens disparaissent... et bientôt, la femme sans visage refait surface.

Par Mo Hayder
Chez Pocket

|

Auteur

Mo Hayder

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crâne d'os par Mo Hayder

Commenter ce livre

 

Crâne d'os

Mo Hayder trad. Anne-Sylvie Homassel

Paru le 13/05/2026

456 pages

Pocket

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266359030
9782266359030
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.