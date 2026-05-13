Le dernier roman de Mo Hayder. Un terrible accident... Niché au coeur des Cotswolds, Eastonbirt a tout du village anglais idyllique. La vie y serait paisible si une tragédie n'avait pas eu lieu. Trois ans auparavant, plusieurs étudiants sont morts dans un terrible accident de car. Alex Mullins, elle, a eu beaucoup de chance. La silhouette d'une femme... Hantée par ce qu'elle pense avoir vu avant que le car ne sombre dans le lac, Alex a renoncé à une carrière au sein de la police londonienne pour reprendre du service à Eastonbirt. Elle se souvient que cette nuit-là, une femme s'est penchée sur elle. Une femme qui ressemblait à Crâne d'os, une prostituée qui, selon la légende urbaine locale, aurait été tuée un siècle plus tôt et errerait toujours dans les bois. Une vérité pire que la légende... Au fur et à mesure qu'Alex et Arran, son ami d'enfance, remontent le fil de la nuit du drame, ils comprennent que la légende urbaine cache quelque chose d'encore plus sinistre. Des événements inquiétants commencent à se produire dans leurs vies. On les surveille, leurs chiens disparaissent... et bientôt, la femme sans visage refait surface.