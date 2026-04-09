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#Bande dessinée jeunesse

Méchante !

Christophe Miraucourt

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"Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été méchante. Mon père le répète à longueur de journée pour que je ne l'oublie pas. Ma mère, je ne sais pas trop. Mes souvenirs sont flous. Comme mon père affirme qu'elle est partie à cause de moi, qu'elle ne me supportait plus, j'imagine qu'elle partageait cette opinion. " Alexia est méchante. Tout le monde s'accorde à le dire. Et ce n'est pas Morgane, qu'elle harcèle quotidiennement à l'école, qui dira le contraire. Pourtant, quand cette dernière découvrira le secret d'Alexia, elle fera tout pour l'aider.

Par Christophe Miraucourt
Chez Le Muscadier

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Auteur

Christophe Miraucourt

Editeur

Le Muscadier

Genre

Romans, témoignages & Co

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Méchante !

Christophe Miraucourt

Paru le 16/04/2026

Le Muscadier

11,50 €

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