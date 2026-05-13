Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Colza

Guillaume Ledoux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le premier roman du chanteur des Blankass " C'est vrai que c'était débile d'écrire sur une invasion de pingouins, mais ça l'était autant que de bosser comme un con à l'usine de chaussures André, que d'habiter encore chez ses parents, que de voir la vie en jaune. Je dis jaune parce que je vis dans une petite ville de quinze mille habitants, entourée de champs de colza. Il n'y a que ça. A perte de vue, du colza. Et moi, dans mes souvenirs les plus lointains, je ne vois que du jaune. C'est curieux parce que le colza ne fleurit qu'au printemps, mais mes yeux ont conservé la vision de mes yeux d'enfant, et de cette vision, c'est ce qui est resté, du jaune, tout au long de l'année. Tout est jaune. Il y a aussi l'odeur qui va avec, qui, je le dois dire, ne m'a jamais été désagréable. Elle était pour moi la promesse de l'été, et puis aussi, j'aimais bien penser que j'étais un des seuls à l'aimer. " Dans une petite ville de province, un jeune homme, empêtré dans son travail et ses relations tragicomiques, cache un secret : sa passion pour l'écriture. Il s'essaye en effet à raconter des histoires, dans lesquelles on croise pêle-mêle un lord anglais, une revenante, un braconnier et quelques pingouins. Son seul lecteur, Laurent, est plombier et peu à même de comprendre les considérations littéraires de son ami. Bientôt, une rencontre bouleverse la vie de l'écrivain en herbe. Olivia, fille de bonne famille, secrète et exigeante, le prend sous son aile, guide sa plume, avant de s'envoler pour de bon. Notre héros va alors sombrer, presque toucher le fond ; son écriture va suivre le chemin inverse et s'affûter au fur et à mesure de la chute de son auteur.

Par Guillaume Ledoux
Chez Pocket

|

Auteur

Guillaume Ledoux

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Colza par Guillaume Ledoux

Commenter ce livre

 

Colza

Guillaume Ledoux

Paru le 13/05/2026

224 pages

Pocket

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357845
9782266357845
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.