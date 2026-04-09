Semantic Error

Lorsqu'un étudiant maniaque des règles se fait lâcher par ses camarades sur un projet de groupe, il n'hésite pas à les dénoncer. Une relation électrique débute alors avec un senior... Tiré d'un roman et déjà adapté en film et en drama. Choo Sangwoo est un maniaque des règles. Ainsi, lorsque ses camarades le lâchent sur un projet de groupe, il ne les épargne pas et les dénonce... quitte à empêcher un senior, Jang Jae Young, d'obtenir son diplôme. Ces deux-là sont définitivement incompatibles ! Sangwoo pourra-t-il corriger Jae Young, une erreur sémantique dans sa vie parfaite ?