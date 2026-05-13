C'est l'histoire d'un amour

Chacun de nos choix est un pari sur l'inconnu. Réveillon 1993. Charlie et Côme se rencontrent pour la première fois. Ils ont 14 ans et la vie devant eux. Le lien qu'ils tissent ce soir-là est de ceux dont on ne se défait jamais vraiment... Automne 2010. Charlie et Côme vont se marier. Pour marquer l'événement, le témoin de Côme leur prépare une surprise : un film réalisé à partir d'interviews croisées retraçant leur histoire d'amour hors du commun. Quinze ans plus tard, Côme découvre les vidéos de Charlie et les scènes coupées au montage. Seul, il replonge dans leurs souvenirs, et revit les moments marquants de leur histoire d'amour... hors du commun. Quels choix aurions-nous fait à leur place ? Dans ce récit à la construction remarquable, Isabelle Lagarrigue confirme tout son talent pour écrire des histoires singulières qui résonnent en chacun de nous.