Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Moi qui n'ai pas connu les hommes

Jacqueline Harpman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quatre femmes sont enfermées dans une cave sous la surveillance de gardiens impassibles. Elles ne savent pas ce qui les a menées là et ne gardent qu'un vague souvenir de leur vie d'avant, à l'exception de la plus jeune, qui n'a jamais vécu ailleurs. Mystérieusement libérées, elles entreprennent une longue errance à la recherche d'autres humains - ou d'une explication sur une terre désertée. On a pu parler de Franz Kafka, de Paul Auster ou de Dino Buzzati au sujet de cette oeuvre à la fois cauchemardesque, singulière et bouleversante. Trente ans après sa première publication en France, Moi qui n'ai pas connu les hommes, véritable best-seller outre-Manche et outre-Atlantique, en cours de traduction dans vingt-sept langues, est en passe de devenir le livre de chevet de toute une génération. Une riche fable métaphysique. Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles. Toujours aussi puissant. Télérama.

Par Jacqueline Harpman
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Jacqueline Harpman

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Moi qui n'ai pas connu les hommes par Jacqueline Harpman

Commenter ce livre

 

Moi qui n'ai pas connu les hommes

Jacqueline Harpman

Paru le 13/05/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253912712
9782253912712
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.