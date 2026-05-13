Quatre femmes sont enfermées dans une cave sous la surveillance de gardiens impassibles. Elles ne savent pas ce qui les a menées là et ne gardent qu'un vague souvenir de leur vie d'avant, à l'exception de la plus jeune, qui n'a jamais vécu ailleurs. Mystérieusement libérées, elles entreprennent une longue errance à la recherche d'autres humains - ou d'une explication sur une terre désertée. On a pu parler de Franz Kafka, de Paul Auster ou de Dino Buzzati au sujet de cette oeuvre à la fois cauchemardesque, singulière et bouleversante. Trente ans après sa première publication en France, Moi qui n'ai pas connu les hommes, véritable best-seller outre-Manche et outre-Atlantique, en cours de traduction dans vingt-sept langues, est en passe de devenir le livre de chevet de toute une génération. Une riche fable métaphysique. Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles. Toujours aussi puissant. Télérama.