Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le secret des mères

Sophie de Baere, Baere sophie De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Colette est de retour dans son Morvan natal, après de longues années d'absence, pour y veiller sa mère mourante. Confrontée une fois de plus au mutisme familial, elle décide de faire la lumière sur l'événement qui, un soir de juillet 1969, a tout fait basculer. De découverte en découverte, elle obtiendra des réponses qui iront bien au-delà de sa quête et feront voler en éclats ses certitudes. Après Les Ailes collées (Prix Maison de la presse 2022), Sophie de Baere poursuit son exploration de l'intime et nous offre une plongée saisissante dans la France rurale, de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 1960. Des amours empêchées aux maisons maternelles pour " filles-mères " , l'autrice ranime avec sa plume sensible une époque où les femmes avaient bien peu de droits mais ne manquaient ni de passion, ni de révolte. Sophie de Baere fait mouche avec ce Secret des mères, superposant les strates de temps et les points de vue, qui ne ménagent pas les surprises. Baptiste Liger, Lire magazine. Un récit puissant sur l'amour, la maternité et les déterminismes sociaux. Sandrine Bajos, Le Parisien. Quel talent fou pour peindre les âmes des femmes ! Joëlle Marchal, Version Femina Prix Charles-Exbrayat / Prix Relay des Voyageurs-lecteurs / Prix des lecteurs de la Ville de Brive / Prix des lecteurs du Var / Prix La Ruche des mots 2025.

Par Sophie de Baere, Baere sophie De
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Sophie de Baere, Baere sophie De

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le secret des mères par Sophie de Baere, Baere sophie De

Commenter ce livre

 

Le secret des mères

Sophie de Baere, Baere sophie De

Paru le 13/05/2026

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253263746
9782253263746
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.