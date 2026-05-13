Le secret des mères

Colette est de retour dans son Morvan natal, après de longues années d'absence, pour y veiller sa mère mourante. Confrontée une fois de plus au mutisme familial, elle décide de faire la lumière sur l'événement qui, un soir de juillet 1969, a tout fait basculer. De découverte en découverte, elle obtiendra des réponses qui iront bien au-delà de sa quête et feront voler en éclats ses certitudes. Après Les Ailes collées (Prix Maison de la presse 2022), Sophie de Baere poursuit son exploration de l'intime et nous offre une plongée saisissante dans la France rurale, de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 1960. Des amours empêchées aux maisons maternelles pour " filles-mères " , l'autrice ranime avec sa plume sensible une époque où les femmes avaient bien peu de droits mais ne manquaient ni de passion, ni de révolte. Sophie de Baere fait mouche avec ce Secret des mères, superposant les strates de temps et les points de vue, qui ne ménagent pas les surprises. Baptiste Liger, Lire magazine. Un récit puissant sur l'amour, la maternité et les déterminismes sociaux. Sandrine Bajos, Le Parisien. Quel talent fou pour peindre les âmes des femmes ! Joëlle Marchal, Version Femina Prix Charles-Exbrayat / Prix Relay des Voyageurs-lecteurs / Prix des lecteurs de la Ville de Brive / Prix des lecteurs du Var / Prix La Ruche des mots 2025.