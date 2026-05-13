Gianni le magnifique

C'est une famille qui ne ressemble à aucune autre. La mère est une héroïne préraphaélite, le père semble tout droit sorti d'un roman de Scott Fitzgerald. Virginia et Edoardo Agnelli ont sept enfants. Gianni est le second. Beau, impertinent, malicieux, il aime sa mère plus que tout au monde. Pendant la guerre, il s'engage sous les couleurs fascistes de son pays, mais c'est auprès des Alliés qu'il fête la victoire. Quelques années plus tard, sur la Riviera, c'est casino et cocaïne, fêtes et excès. De Pamela Churchill à Jackie Kennedy en passant par son épouse Marella, elles sont toutes folles de lui. Gianni est le plus chic, le plus riche, le plus vain mais aussi le plus fragile. Sa blessure cachée ? Celle de n'être pas digne de l'empire Fiat créé par son grand-père, Giovanni Agnelli.