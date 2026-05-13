La cause du Christ

"Pour Eric Zemmour, Philippe de Villiers, de plus en plus d'essayistes ou de médias dits "décomplexés" mais aussi une partie de l'élite de notre pays, la défense de "l'identité chrétienne" est aujourd'hui un argument de combat - et, dit-on, un remède contre le déclin. Ils pourfendent l'Eglise catholique devenue, selon eux, permissive et inconsciente de notre époque où la chrétienté serait en perdition, assaillie par l'étranger et l'islam. Pour ces marchands d'illusions, la bienveillance de l'Eglise envers les migrants ne serait qu'un luxe de privilégiés, une aveugle démission face à la "guerre de religion" qui, à les croire, se déroule sous nos yeux. Ce phénomène est mondial : l'argument religieux est devenu une arme politique. Donald Trump (et son "bureau de la foi" à la Maison-Blanche) et Vladimir Poutine (pour justifier son invasion de l'Ukraine) instrumentalisent le sacré. Il ne faut pas s'y tromper. Cette prétendue "identité chrétienne" n'a pas de sens. Ils défendent en réalité une chrétienté sans le Christ. La vraie radicalité ne se trouve pas dans la nostalgie, le repli, la peur. Il faut tendre la main au faible, ouvrir son coeur à l'inconnu. Méconnaître le message de l'Evangile, c'est oublier qu'on ne naît pas chrétien, qu'il n'y a pas de droit du sang mais qu'on devient chrétien chaque jour. Rencontrer Dieu, ce n'est pas construire des murailles mais ouvrir les bras. La radicalité chrétienne, la seule, la vraie, n'est pas une question d'identité : c'est celle de la main tendue". Benoist de Sinety