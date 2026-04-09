Prier avec Saint François d'Assise est un dépliant de 8 pages qui offre l'essentiel pour découvrir la spiritualité franciscaine dans toute sa simplicité, sa joie et sa profondeur. Il rassemble une courte vie de saint François, des repères pour comprendre pourquoi le prier aujourd'hui, la prière du pape Léon XIV pour l'année jubilaire 2026, ainsi que les grandes prières franciscaines : Fais de moi ton instrument de paix, Le Cantique des créatures, La prière devant la croix de Saint-Damien et La prière du matin. Un support clair, accessible et inspirant pour s'initier à une spiritualité de paix, de pauvreté évangélique et de louange.