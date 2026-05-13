Loin de New York

Entre 1936 et 1938, Annemarie Schwarzenbach se rend deux fois, durant près de dix mois, aux Etats-Unis. Le pays qu'elle découvre est encore profondément meurtri par le krach de Wall Street qui, sept ans plus tôt, a mis à terre l'économie et la société. De cette plongée dans l'Amérique issue de la Grande Dépression et du New Deal, elle rapporte plusieurs reportages sur la pauvreté des ouvriers dans les villes industrielles du Nord, l'exploitation des ouvriers agricoles et le racisme des Etats du Sud.