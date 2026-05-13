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Loin de New York

Annemarie Schwarzenbach

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Entre 1936 et 1938, Annemarie Schwarzenbach se rend deux fois, durant près de dix mois, aux Etats-Unis. Le pays qu'elle découvre est encore profondément meurtri par le krach de Wall Street qui, sept ans plus tôt, a mis à terre l'économie et la société. De cette plongée dans l'Amérique issue de la Grande Dépression et du New Deal, elle rapporte plusieurs reportages sur la pauvreté des ouvriers dans les villes industrielles du Nord, l'exploitation des ouvriers agricoles et le racisme des Etats du Sud.

Par Annemarie Schwarzenbach
Chez Payot

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Auteur

Annemarie Schwarzenbach

Editeur

Payot

Genre

Récits de voyage

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Loin de New York

Annemarie Schwarzenbach trad. Dominique Laure Miermont, Bris nicole Le, Dominique Laure Miermont, Nicole Le Bris

Paru le 20/05/2026

160 pages

Payot

8,00 €

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