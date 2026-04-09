Carte prière Saint François d'Assise 01A (par 20)

A l'occasion de l'année jubilaire dédiée à saint François d'Assise, cette carte de prière met à l'honneur l'esprit franciscain : louange, simplicité et joie. Sur le recto, une illustration douce de saint François entouré de la Création, accompagnée d'une citation inspirée du Cantique des Créatures : " Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. " Un rappel lumineux pour poser un regard de gratitude sur le monde et retrouver l'essentiel. Au verso, la prière "Louanges de Dieu" attribuée à saint François invite à contempler Dieu dans ses attributs : beauté, douceur, force, paix, espérance... Un texte profond, idéal pour nourrir la prière personnelle, commencer une journée, ou retrouver la paix intérieure en quelques instants. Format carte de visite, facile à glisser dans un missel, un portefeuille, un agenda ou un livre. Parfait aussi pour la diffusion : en paroisse, groupe de prière, aumônerie, catéchèse, retraites, événements spirituels, ou simplement pour offrir.