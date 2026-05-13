Faut-il se rendre aux urgences quand on saigne du nez ? Quand on est pris de douleur à la poitrine ? Quand on a un rhume carabiné ? Quand on vient de s'électrocuter ? Le médecin Guillaume Chorao passe au crible les maux et accidents du quotidien : il les décrypte, indique au lecteur la marche à suivre pour chacun d'eux et, surtout, répond à la question cruciale : Urgence ou pas urgence ? A travers une série de conseils bien sentis et des anecdotes instructives, ce livre vous apprend à maîtriser les bases de la santé et à mieux réagir, situation après situation. Vous saurez désormais faire le tri entre l'urgence et le reste !