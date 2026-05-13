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Urgence ou pas urgence ?

Guillaume Chorao, Caroline Michel, Caroline Michel

ActuaLitté
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Faut-il se rendre aux urgences quand on saigne du nez ? Quand on est pris de douleur à la poitrine ? Quand on a un rhume carabiné ? Quand on vient de s'électrocuter ? Le médecin Guillaume Chorao passe au crible les maux et accidents du quotidien : il les décrypte, indique au lecteur la marche à suivre pour chacun d'eux et, surtout, répond à la question cruciale : Urgence ou pas urgence ? A travers une série de conseils bien sentis et des anecdotes instructives, ce livre vous apprend à maîtriser les bases de la santé et à mieux réagir, situation après situation. Vous saurez désormais faire le tri entre l'urgence et le reste !

Par Guillaume Chorao, Caroline Michel, Caroline Michel
Chez Robert Laffont

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Auteur

Guillaume Chorao, Caroline Michel, Caroline Michel

Editeur

Robert Laffont

Genre

Questions du quotidien

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Urgence ou pas urgence ?

Guillaume Chorao, Caroline Michel, Caroline Michel

Paru le 13/05/2026

240 pages

Robert Laffont

18,50 €

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Scannez le code barre 9782221281161
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