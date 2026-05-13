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Homos et cathos

Claire Bévierre, Florence Euverte

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"Qu'il est douloureux de reconnaître que face à une réalité humaine aussi complexe que l'homosexualité, nous peinions tant, en Eglise, à trouver les mots justes" , déplore le cardinal Vesco dans sa préface. Ce livre donne la parole à des chrétiens homosexuels et à des parents qui refusent de se résigner au silence ou à la marginalisation. Leurs témoignages, à la fois intimes et courageux, révèlent une Eglise en tension : entre l'accueil sous condition et le désir de reconnaissance, entre la doctrine et le réel. Comment sortir de l'impasse pour reconnaître la dignité de chacun, non pas malgré ce qu'il est, mais comme il est ? Structuré autour de plusieurs défis majeurs - du coming out à la fécondité, en passant par l'éthique affective et sexuelle -, l'ouvrage fait dialoguer des récits de vie avec la réflexion d'experts, biblistes et théologiens. Ensemble, ils ouvrent des pistes théologiques et pastorales. Chemin faisant, ils esquissent les contours d'une Eglise pacifiée qui, pour annoncer la Bonne Nouvelle dans le monde d'aujourd'hui, s'enrichit de la diversité de ses enfants ! Un livre collectif dirigé par Claire Bévierre et Florence Euverte, cofondatrices de l'association Reconnaissance, association chrétienne de parents et proches de personnes homosexuelles. Avec la participation de : Jean-Noël Aletti, James Alison, Axel Bühler, Marie-Laure Durand, Valérie Le Chevalier, Philippe Lefebvre, Valérie Nicolet, Isabelle Parmentier, Bruno Saintôt, Marie-Jo Thiel, Alain Thomasset, Bruno Vandenbulcke.

Par Claire Bévierre, Florence Euverte
Chez Desclée de Brouwer

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Auteur

Claire Bévierre, Florence Euverte

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Vie chrétienne

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Homos et cathos

Claire Bévierre, Florence Euverte

Paru le 13/05/2026

250 pages

Desclée de Brouwer

20,90 €

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