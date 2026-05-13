Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau

De quoi se souvient-on, dix ans après sa disparition, quand on évoque le nom de Michel Rocard ? Sans doute de quelques réformes emblématiques qu'il a impulsées en tant que Premier ministre : la création d'un revenu minimum d'insertion pour les plus défavorisés, une fiscalité plus juste via la création de la CSG, une politique de santé publique par la restriction de la publicité pour le tabac et l'alcool ou la recherche d'un compromis restaurant la paix civile en Nouvelle-Calédonie ... Peut-être aussi d'une certaine façon d'incarner la politique, fondée sur la confiance, le respect et la vérité, l'appel à la raison plus qu'aux émotions et associant les citoyens aux décisions par le dialogue, le contrat, la négociation. Comme Pierre Mendès France avant lui, auquel il vouait une haute estime, il pensait que "toute action n'est pas vaine, toute politique n'est pas sale" . Mais Michel Rocard était aussi un homme de gauche qui n'a cessé de plaider pour une réinvention du socialisme à la lumière de la modernité. Le courant de pensée qu'il incarnait au sein de la gauche française, parfois qualifié de "deuxième gauche" , était attaché à la régulation de l'économie de marché, à la justice sociale, aux libertés publiques et à l'exercice du pouvoir et des responsabilités au plus près des citoyens. Cet héritage nous parle encore aujourd'hui. Pour permettre, notamment aux jeunes générations, de se l'approprier, ce recueil propose, à travers une sélection d'une trentaine de textes, un aperçu le plus fidèle possible de ce que fut l'originalité politique de Michel Rocard, tendue vers une synthèse du socialisme autogestionnaire, des libertés publiques et d'une démocratie garantie par l'équilibre des pouvoirs. Il n'occulte pas l'évolution de la pensée de l'auteur au cours de sa longue vie politique, entre les aspirations aux transformations révolutionnaires qui ont suivi le mouvement de mai 68 et la revendication assumée d'un réformisme social-démocrate. La rigueur, l'audace et la sincérité de ce "rêveur réaliste et réformiste radical" restent des boussoles pour appréhender le monde d'aujourd'hui.