Chroniques d'un DRH engagé

L'humain au coeur de la stratégie Le métier de DRH s'est métamorphosé. Crises à répétition, télétravail massif, IA qui redistribue les cartes, quête de sens grandissante : dans ce décor mouvant, que pèse vraiment un DRH ? Dans cet ouvrage, fruit de quarante ans d'un parcours atypique et résilient voué à l'humain, Frédéric Faye déconstruit l'image traditionnelle du DRH pour en révéler toute la complexité. Face aux défis des mutations technologiques et générationnelles, il plaide pour une fonction RH qui parvient à concilier performance économique et bien-être des collaborateurs, entre stabilité et agilité. D'anecdotes savoureuses en réflexions stratégiques, il offre aussi une vision prospective pour préparer l'entreprise aux bouleversements de demain. Véritable manifeste pour un leadership humaniste et responsable, cet ouvrage inspirera DRH, dirigeants, managers, étudiants et tous ceux qui croient que l'avenir du travail se construit avec courage, authenticité et conviction. Un livre direct et nuancé, qui donne envie d'agir pour bâtir une entreprise plus durable.