Lacan à la plage

" L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. " Que signifie donc cette formule déroutante de Lacan ? Et que dire d'autres aphorismes énigmatiques tels " l'homme est un macaroni " ou " il n'y a pas de rapport sexuel " ? A travers huit formules célèbres, Anna Cognet-Kayem propose une traversée vivante et rigoureuse de l'oeuvre du psychiatre Jacques Lacan (1901-1981). Loin des querelles doctrinales et des simplifications abusives, elle offre une lecture claire, documentée et accessible de ce penseur redouté - et souvent mal compris - du lien, du désir, du sexe, et de l'amour. Pour finir, l'autrice interroge la résonance de la pensée lacanienne dans notre monde contemporain : les continuateurs (Jacques-Alain Miller, Colette Soler, Charles Melman, Clotilde Leguil, etc.), règne de l'image et déliaison du désir, pulsion de mort et réseaux sociaux, IA et langage... Partez à la découverte de la doctrine lacanienne, du langage à l'image de soi, du désir à la loi, de la sexuation à l'amour, des impasses à la répétition et au symptôme. Une pensée qui demeure subversive et résolument active.