Oppenheimer à la plage

Qu'est-ce que la fission nucléaire ? Qui était Robert Oppenheimer et quelle a été sa contribution dans l'élaboration de la bombe atomique ? Quelles sont les applications, civiles et militaires, de l'énergie nucléaire ? Surnommé le "père de la bombe atomique" pour sa participation centrale au projet Manhattan, Robert Oppenheimer est une figure emblématique de la physique moderne. Ses découvertes sont à l'origine d'une révolution scientifique et humaine, qui donna lieu à des questionnements moraux et environnementaux complexes. De la prolifération des armes durant la guerre froide jusqu'au rêve d'une énergie verte ultime, en passant par la propulsion nucléaire, le traitement et l'enfouissement des déchets radioactifs, l'histoire de l'atome est jalonnée d'espoirs technologiques et de désillusions humanistes. Installez-vous confortablement dans votre transat et laissez-vous conter par Nicolas Chevassus-au-Louis l'incroyable épopée du nucléaire à travers le personnage de Robert Oppenheimer ! En quittant votre transat, vous ne regarderez plus le monde de la même manière...